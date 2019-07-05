Sea Breeze Tatbikatı Ukrayna'da başladı. Rus gemileri Karadeniz'e açıldı. Rus Savunma Bakanlığı NATO gemilerinin faaliyetlerini kontrol ettiğini duyurdu. Rusya donanması atışlı tatbikat da yapacak.

Rus ordusu, NATO tatbikatının devam ettiği Karadeniz'de planlı manevralara başladı.



Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait Rus gemi grubu, Sea Breeze 2019 tatbikatına katılan NATO gemilerinin faaliyetlerini kontrol edecek.



Rus gemi grubunda, Azov ve Sezar Kunikov adlı büyük çıkarma gemileri, Orehovo-Zuyevo ve Miraj küçük füze gemileri, İvanovets, Naberejnıye Çelnı ve R-60 füze hücumbotları yer alıyor.



Birlikler, manevraların son bölümünde füze ve top atışları gerçekleştirecek.



Rusya, 1 Temmuz'da başlayan Sea Breeze 2019 tatbikatı öncesi Karadeniz'e giren savaş gemilerini takip edeceğini duyurmuştu.



Ukrayna'nın Odessa, Nikaloyev ve Herson bölgelerinde yapılan tatbikata Türkiye, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Romanya, Gürcistan, Moldova'nın da aralarında olduğu çok sayıda ülke katılıyor.



30 gemi, 30 hava aracı ve 900'den fazla askerin katıldığı Sea Breeze 2019 Tatbikatı 14 Temmuz'da tamamlanacak.



ulusal.com.tr