Şehit olan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze tören detayları belli oldu

İran'da helikopter kazasında şehit olan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin salı günü Kum kentinde ilkindi vaktinde defnedileceği bildirildi.

Şehit olan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze tören detayları belli oldu
Editör: Yağmur Biçen

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda helikopterde bulunan kişilerin cansız bedenine ulaşıldı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Reisi'nin cenaze töreni programını paylaştı.

Reisi ve beraberindeki heyette bulunanların cenazelerinin yarın Tebriz'de düzenlenecek tören sonrasında ilkindi vaktinde Kum kentinde defnedileceği belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # reisi # cenazesi
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