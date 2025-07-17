Şehit Ömer Halisdemir’in adı Somali’de Türkçe sınıfında yaşatılacak!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali’de anlamlı bir projeye imza attı. 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Ömer Halisdemir’in adı, Mogadişu’da şehit polis çocuklarının kaldığı bir yetimhanede kurulan Türkçe sınıfında yaşatılacak. Proje, hem Türkiye ile Somali arasındaki kültürel bağı güçlendirmeyi hem de Somali’deki öğrencilere Türkçe öğrenme imkanı sunmayı amaçlıyor.

15 TEMMUZ ANISINA AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Somali’nin başkenti Mogadişu’da kurulan “Şehit Ömer Halisdemir Türkçe Sınıfı”, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen anma programı çerçevesinde açıldı. Tören, Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği tarafından organize edildi. Açılış törenine Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş’ın yanı sıra Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Sheikh İsmael, Savunma Bakanı Ahmed Moalim Fiqi, Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdullahi Omar ve Somali Polis Teşkilatı Genel Komutanı Tümgeneral Asad Osman Abdullahi katıldı. Etkinlikte ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Somali Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mohamed Bamba ile Katar, Sudan ve Kenya büyükelçileri de yer aldı.

Sınıfta verilecek Türkçe eğitimi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından sağlanacak. Eğitim projesiyle birlikte, Somalili öğrencilerin Türk diline ve kültürüne daha yakın olmaları ve Türkiye’deki eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.