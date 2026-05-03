Sel felaketi: 10 kişi hayatını kaybetti

Kenya'nın genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirerek can kayıplarına neden oldu. Ülkenin farklı bölgelerini etkisi altına alan felakette, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Kenya polisi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 10 kişiden 7’sinin Doğu Kenya bölgesinde olduğu bildirildi. Şiddetli yağışların neden olduğu seller, ulaşımı da durma noktasına getirdi. Yetkililer, özellikle Kwale bölgesindeki Mwena Köprüsü ile Kitui bölgesindeki Ngomeni Köprüsü’nde ciddi hasar meydana geldiğini duyurdu.

ARAMA KURTARMA VE YENİ YAĞIŞ UYARISI

Bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürerken, meteoroloji dairesinden yeni bir uyarı geldi. Şiddetli yağışların bir süre daha etkisini sürdüreceği belirtilerek, halkın olası sel ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olması istendi. Ekipler, riskli bölgelerdeki müdahalelerine devam ediyor.

