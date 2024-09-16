Sel felaketi can aldı: 'Doğal afet durumu' ilan edildi

Başbakan Donald Tusk, kasırganın güney ve güneybatı bölgelerinde büyük zarara yol açması nedeniyle doğal afet ilan etti. Tusk, bu adımın doğal afetlerinin olası sorunların önlenmesi ve zararlarının düzeltilmesi amacıyla atıldığını duyurdu. Ayrıca kasırganın neden olduğu finansal alarmı sağlamak için Avrupa Birliği'nden mali yardım talebinde bulunacağını belirtti.

'Doğal afet durumu' ilanıyla birlikte, sel ve su baskınlarından etkilenen kişisel hak ve özgürlüklerde kısıtlamalar getirilebilecek ve bu durum en fazla 30 gün sürebilecek.

Sellerde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Polonya'nın faaliyetini sürdüren yoğun yağışlar, çok sayıda nehrin taşmasına ve birçok yerleşim yerinin sular altında tutulmasına neden oldu. Stronie Slaskie'deki barajın yıkılması, Glucholazy'de ise bir köprü yıkıldı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde iki kişi sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.