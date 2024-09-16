Sel felaketi can aldı: 'Doğal afet durumu' ilan edildi

Polonya'nın güneyini etkisi” alan Boris Kasırgası nedeniyle ülkede 'doğal afet durumu' ilan edildi. Polonya, Boris Kasırgası'nın yolunu açıp su baskınlarıyla mücadele ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sel felaketi can aldı: 'Doğal afet durumu' ilan edildi
Yayınlanma:

Başbakan Donald Tusk, kasırganın güney ve güneybatı bölgelerinde büyük zarara yol açması nedeniyle doğal afet ilan etti. Tusk, bu adımın doğal afetlerinin olası sorunların önlenmesi ve zararlarının düzeltilmesi amacıyla atıldığını duyurdu. Ayrıca kasırganın neden olduğu finansal alarmı sağlamak için Avrupa Birliği'nden mali yardım talebinde bulunacağını belirtti.

'Doğal afet durumu' ilanıyla birlikte, sel ve su baskınlarından etkilenen kişisel hak ve özgürlüklerde kısıtlamalar getirilebilecek ve bu durum en fazla 30 gün sürebilecek.

Sellerde 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Polonya'nın faaliyetini sürdüren yoğun yağışlar, çok sayıda nehrin taşmasına ve birçok yerleşim yerinin sular altında tutulmasına neden oldu. Stronie Slaskie'deki barajın yıkılması, Glucholazy'de ise bir köprü yıkıldı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde iki kişi sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı varTarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı varYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polonya sel felaketi
Günün Manşetleri
Fransa'da festivalde PKK propagandası
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
SİPER Ürün-2 test atışını başarıyla tamamladı
Trump'a bir suikast girişimi iddiası
Aileler LGBT tehdidine 'dur' dedi
Goldman'a Vatan Partisi’nden yanıt
Aileler LGBT propagandasına karşı yürüyor
Narin cinayetinde yeni gelişme
Sakarya'da şiddetli patlama
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak! Yarın bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak!
Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi Genç kız bekçiyi bıçakladı, polis ateş açarak etkisiz hale getirdi
Çakarlı araç kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı Çakarlı araç kullanan 265 sürücüye işlem yapıldı
Fransa'da festivalde PKK propagandası Fransa'da festivalde PKK propagandası
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı var Tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyona çarptı, 7 yaralı var