Sel ve heyelan dehşet saçtı! Can kaybı 125’e çıktı, onlarca kişi kayıp!

Pakistan'ın Khyber-Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları, son 24 saat içinde felakete dönüştü. Yerel yetkililer, bu bölgelerde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 125 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

BUNER BÖLGESİNDE 75 KİŞİ KAYIP

Buner bölgesinde 75 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Zorlu hava koşulları nedeniyle bölgedeki ekiplerin çalışmaları zaman zaman aksıyor.

Gilgit-Baltistan bölgesinde şiddetli muson yağışlarının tetiklediği heyelanlar sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yolların kapandığı, ulaşımın durduğu ve birçok evin zarar gördüğü bildirildi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halkı dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı ve olası yeni felaketlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.