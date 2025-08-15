Sel ve heyelan dehşet saçtı! Can kaybı 125’e çıktı, onlarca kişi kayıp!

Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışlar büyük bir felakete yol açtı. Ülkenin kuzey bölgelerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda en az 125 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sel ve heyelan dehşet saçtı! Can kaybı 125’e çıktı, onlarca kişi kayıp!
Yayınlanma:

Pakistan'ın Khyber-Pakhtunkhwa, Gilgit-Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları, son 24 saat içinde felakete dönüştü. Yerel yetkililer, bu bölgelerde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında en az 125 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor.

BUNER BÖLGESİNDE 75 KİŞİ KAYIP

Buner bölgesinde 75 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. Zorlu hava koşulları nedeniyle bölgedeki ekiplerin çalışmaları zaman zaman aksıyor.

Gilgit-Baltistan bölgesinde şiddetli muson yağışlarının tetiklediği heyelanlar sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Bölgede yolların kapandığı, ulaşımın durduğu ve birçok evin zarar gördüğü bildirildi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, ülkede etkisini sürdüren şiddetli yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği uyarısında bulundu. Yetkililer, halkı dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı ve olası yeni felaketlere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısıDikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısıYurt
Terlikle araba kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?Terlikle araba kullanmak yasak mı? Cezası ne kadar?Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

pakistan sel felaketi heyelan
Günün Manşetleri
7 ayda 1 trilyon lirayı aştı!
Türk mühendislerin tasarladığı askeri vagonlar TSK'ya teslim edildi!
CHP'de neler oluyor?
Tek kullanımlık plastikler tarihe karışıyor
İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi
Bu şehirde sigara içmek tarih oluyor!
Nazım Hikmet’in çizdiği portredeki sır
Antalya Büyükşehir’de rüşvet operasyonu
İstanbul merkezli 5 ilde dev operasyon
Orman yangınları devam ediyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji’den 13 ile sarı kodlu uyarı
Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu Akaryakıtta indirim rüzgarı: 15 Ağustos akaryakıt tablosu
Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Dikkat! 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar Altın yeniden yükseliyor: İşte 15 Ağustos 2025 güncel fiyatlar
Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi Son dakika deprem! 15 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli güncel listesi