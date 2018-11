ABD'de Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokratlar, Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

ABD Kongresi ara seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, Senatodaki çoğunluğunu korurken Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Demokratlar sağladı.



ABD'de seçmenler, Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.



Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti, 100 sandalyeli Senatoda 50 sandalyeye ulaştı. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu.



Kuzey Dakota'da seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Kevin Cramer, Demokrat Partiye Senatodaki ikinci koltuğunu kaybettirdi.



Indiana'dan seçimi kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettiren isim olmuştu.



Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Teksas eyaletinde de Senatör Ted Cruz koltuğunu korumayı başardı.



Tennesse'nin ilk kadın senatörü



Tennesse eyaletinde emekliye ayrılan Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker'ın yerine aynı partiden Marsha Blackburn seçildi. Blackburn eyalet tarihindeki ilk kadın senatör oldu.



Cumhuriyetçi Partinin 2012 seçimlerindeki başkan adayı Mitt Romney de Utah eyaletinde emekliye ayrılan Orrin Hatch'ın yerine geçerek partisinin Senatodaki konumunu muhafaza etti.



Nebraska eyaletinde ise Cumhuriyetçi Senatör Deb Fischer yarışı kazanarak koltuğunu korudu.



Demokratlar 6 eyalette daha zaferle çıktı



Öte yandan, 4 eyalette daha Demokrat isimler Senatoya yeniden seçildi. Tennesse ve Utah eyaletlerinde de Senatoya giren iki yeni isim ve bir senatör partinin yerini korumuş oldu.



Wisconsin'den Tammy Baldwin, West Virginia'dan Joe Manchin, Minnesota'dan Amy Klobuchar, New Mexico'dan da Martin Heinrich Demokrat Partinin Senatodaki koltuklarına yeniden seçilen isimler olarak dikkati çekti.



Hawai'de Demokrat Senatör Mazie Hirono yerini korurken, Minnesota eyaletindeki özel seçimlerde Demokrat Senatör Tina Smith sandıktan galip çıktı.



Temsilciler Meclisinde üstünlük Demokratların



Demokratların Temsilciler Meclisinde 178 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 168 sandalye elde etmiş görünüyor.



Altı farklı zaman diliminin bulunduğu ABD'de sandıkların kapanış saatleri eyaletlere göre farklılık gösteriyor.



Demokratların batı yakasında daha fazla oy alması beklenirken şu ana kadar gelen sonuçlara göre Demokratlar Cumhuriyetçilerden toplam 24 sandalye aldığı görülüyor.



Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyordu. Cumhuriyetçilerin elindeki 18 bölgede önde gözüken Demokratların bu bölgelerde elde edeceği sandalye sayısı, Temsilciler Meclisindeki nihai dağılımı belirleyecek.



Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.



Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyordu.



Nancy Pelosi'den zafer konuşması



Öte yandan Kaliforniya eyaletinden Temsilciler Meclisine tekrar seçilen ve Temsilciler Meclisinin mevcut azınlık lideri Demokrat Nancy Pelosi, Washington'da Demokratların zaferini ilan etti.



"Yarın Amerika’da yeni bir gün olacak" diyen Pelosi Demokrat Temsilciler Meclisinin şeffaf olacağını ve Cumhuriyetçi parti ile çalışacağını dile getirdir.



ABD’nin yeterince ayrılığa düştüğünü ve artık bir araya gelme zamanı olduğunu ifade eden Pelosi, "Bu, Demokrat ve Cumhuriyetçi meselesi değil ABD’de Trump yönetimine karşı Anayasayı tekrar yerine getirme meselesidir." diye konuştu.



Diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın da Pelosi'yi telefonla arayarak Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük elde etmesinden dolayı tebrik ettiği bildirildi.



İki koltuk el değiştirdi



Kritik Temsilciler Meclisi seçimlerinde ilk sandalye değişimi ise Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşandı.



Demokrat aday Jennifer Wexton, Cumhuriyetçi Temsilci Barbara Comstock'u Virginia'da Temsilciler Meclisindeki sandalyesinden etti. Bu sonuçla Wexton, ara seçimlerde Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerden koltuk alan ilk Demokrat oldu.



Wexton, Virginia Eyalet Senatosunda Demokrat Senatör olarak görev yapıyordu.



Temsilciler Meclisi seçimlerinde Yahudi lobisinin güçlü isimlerinden Ileana Ros-Lehtinen ise Florida eyaletinde koltuğunu Demokrat aday Donna Shalala'ya kaptırdı. Shalala, Ros-Lehtinen'a karşı kazanarak, Wexton'ın ardından Cumhuriyetçilerin koltuğunu elde eden ikinci Demokrat isim oldu.



Eski ABD Başkanı Bill Clinton döneminde Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı yapan Shalala, 10 yıldır Miami Üniversitesinde rektörlük görevini yürütüyordu.



Braun Demokrat Partiye ilk koltuğunu kaybettirdi



Resmi olmayan sonuçlara göre Indiana'dan yarışı kazanan Cumhuriyetçi aday Mike Braun, Demokrat Partiye Senatodaki ilk koltuğunu kaybettirdi.



ABD basınının derlediği resmi olmayan sonuçlara göre, Indiana'da Cumhuriyet Partili Mike Braun yarışı kazanarak, Demokrat Parti Senatörü Joe Donnely'yi koltuğundan etti. Bu sonuçla, Demokrat Parti Senatodaki ilk koltuk kaybını yaşadı.



Öte yandan, Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Virginia Senatörü Demokrat Tim Kaine'nin ardından 9 eyalette Demokrat, 2 eyalette de Cumhuriyetçi isimler Senatodaki koltuklarını korudu.

Demokrat Partiden Delaware'de Tom Carper, Maryland'de Ben Cardin, Rhode Island'da Sheldon Whitehouse, Connecticut'ta da Chris Murphy zaferini ilan etti.



Ohio'da Sherrod Brown, Massachusetts'de Elizabeth Warren, Pensilvanya'da Bob Casey, New Jersey'de Bob Menendez, New York'ta Kirsten Gillibrand koltuğunu koruyan diğer Demokrat isimler oldu.

Cumhuriyetçi Partiden ise Wyoming Senatörü John Barrasso ve Missisippi Senatörü Roger Wicker yeniden seçildi.



Seçimlerden önce Senatoda Cumhuriyetçilerin 51 senatörüne karşılık Demokratların 49 sandalyesi bulunuyordu.



100 sandalyenin 35'ini yeniden belirleyecek ara seçimlere girerken Cumhuriyetçilerde 9, Demokratlarda ise 26 sandalye yeni sahiplerini sonuçların ilan edilmesiyle bulacak.



Sandıkların açılmasından bu yana resmi olmayan sonuçlara göre, Senato için bağımsız aday Bernie Sanders Vermont eyaletinden, Demokrat Tim Kaine ise Virginia'dan zaferini ilan eden ilk isimler olmuştu.