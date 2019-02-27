Venezuela'ya bir destek de emek kesiminden geldi.
Karakas'taki ABD güdümlü darbe girişimine karşı Türkiye'den gelen tepkilere bir yenisi daha eklendi.
Türk-İş, Hak-İş, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı, ve İnanç Özgürlüğü Platformu temsilcilerinin de yer aldığı grup Venezuela büyükelçiliğini ziyaret etti.
Grup adına açıklamayı İHH İnsani Yardım Derneği Ankara sorumlusu Mustafa Sinan yaptı.
Sinan, demokratik kitle örgütlerine Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro'ya çiçek gönderme çağrısında bulundu.
ulusal.com.tr
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