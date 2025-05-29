Senegal First Lady'si Kayseri yağlaması yaptı!

Senegal’in başkenti Dakar’da, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü’nün işbirliğinde düzenlenen “Türk Mutfağı Haftası” etkinliği, bu yıl renkli ve anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Merve Işık Efe ve başkentte görevli kadın büyükelçilerle birlikte mutfağa girerek Kayseri yağlaması yaptı.

ŞEF AKKOR’UN YÖNLENDİRMESİYLE HAMUR AÇTILAR

Gastronomi alanında Türkiye’yi uluslararası düzeyde temsil eden Şef Yunus Emre Akkor, etkinlikte katılımcılara bizzat rehberlik etti. Hamur açma, iç harç hazırlama ve yağlama dizimi gibi aşamalarda aktif rol alan kadın büyükelçiler, Türk mutfağının inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, mutfak atölyesinin ardından düzenlenen özel bir akşam yemeğiyle devam etti. Onur konuğu olarak ağırlanan Marie Khone Faye ve kadın büyükelçilere, Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan menüler servis edildi. Davetliler arasında Dakar Büyükelçiliği'nde görev yapan kadın personeller de yer aldı.

Yemek öncesinde bir konuşma yapan Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, gastronominin yalnızca lezzetli yemeklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda kültürler arası bağları güçlendiren bir köprü işlevi gördüğünü vurguladı.

Yemek sonunda Büyükelçi Sağman, Faye'a, Türk foto muhabiri Cem Özdel'in bir fotoğrafını armağan etti.