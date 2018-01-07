İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın gözaltı süresini 22 Mart’a uzattı

İsrail mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 22 Mart’a kadar uzatılmasına karar verdi.

Şeyh Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, hakim, Salah'ın gözaltı süresini bir sonraki duruşmanın yapılacağı 22 Mart’a kadar uzatılmasına karar verdi." dedi.



Zabarka, bugün görülen duruşmada, şahitlerin dinlendiğini, gözaltı süresinin uzatılması kararının siyasi hedefler taşıdığını belirterek, "Bizde oluşan kanaat, İsrail makamları tarafından ABD yönetiminin Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanıması sürecinde Şeyh Raid Salah gibi önder bir şahsiyetin meydanlardan alıkonulmasının hedeflendiği yönündedir.” ifadelerini kullandı. İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatib daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" arayışında olduğunu belirterek şunları söylemişti:



"İsrail devleti, bu olaylardan sonra ağız değiştirerek farklı bir tavra büründü. Bu bağlamda Binyamin Netanyahu hükümeti Şeyh Salah'ı hedef almaya başladı. Netanyahu, Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu."



1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.



İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.



Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

