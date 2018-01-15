Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.



Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Şeyh Temim'i telefonla aradı.



Liderler, ikili ilişkiler ve başta terörle mücadele olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme yollarını ele aldı.



Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmelerin değerlendirildiği, Trump'ın terörle mücadelede Katar'ın rolünden övgüyle söz ettiği aktarıldı.