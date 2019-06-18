Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın görevinden çekildiğini ve Savunma Bakanlığı için aday olmayacağını açıkladı. Trump, Shanahan'ın çekilme kararını ailevi nedenlerle aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın görevini bıraktığını açıkladı.Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Shanahan'ın ailevi sebeplerden dolayı bu kararı aldığını ve Savunma Bakanlığı için aday olmayacağını belirtti.Trump'ın açıklamasının, Amerikan basınındaki Shanahan ailesi içinde şiddet olayları yaşandığı haberleri ardından gelmesi dikkat çekti.Washington Post gazetesi, Shanahan'ın eski eşine şiddet uyguladığını iddia etmiş ve oğlunun 2011 yılında annesine beyzbol sopasıyla saldırdığına yer vermişti.Shanahan ise şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Ancak bu olayın tartışılmasının "oğlunun hayatını mahvedeceğini" kaydeden Shanahan (Şanahan), bu nedenle adaylıktan çekildiğini ifade etti.ABD Başkanı Trump, Shanahan (Şanahan)'ın yerine ABD Savunma Bakan Vekilliği görevine ABD Ordusu sekreteri Mark Esper getirileceğini bildirdi.Shanahan, 2017 yılında Trump'ın talebiyle özel sektörden ayrılarak Savunma Bakanlığı yardımcılığı görevini üstlenmişti.Aralık 2019'da Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesinden bu yana da vekaleten Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.