banner1005
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Emniyet uluslararası sularda 12 ton toz esrar yakalattı
Belçika'da 2 terörist tutuklandı
Belçika'da 2 terörist tutuklandı
Eski UEFA Başkanı Platini serbest bırakıldı
Eski UEFA Başkanı Platini serbest bırakıldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Shanahan ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçti

Amerikan Başkanı Donald Trump, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın görevinden çekildiğini ve Savunma Bakanlığı için aday olmayacağını açıkladı. Trump, Shanahan'ın çekilme kararını ailevi nedenlerle aldığını belirtti.

Shanahan ABD Savunma Bakanlığı adaylığından vazgeçti
ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın görevini bıraktığını açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Shanahan'ın ailevi sebeplerden dolayı bu kararı aldığını ve Savunma Bakanlığı için aday olmayacağını belirtti.

Trump'ın açıklamasının, Amerikan basınındaki Shanahan ailesi içinde şiddet olayları yaşandığı haberleri ardından gelmesi dikkat çekti. 

Washington Post gazetesi, Shanahan'ın eski eşine şiddet uyguladığını iddia etmiş ve oğlunun 2011 yılında annesine beyzbol sopasıyla saldırdığına yer vermişti.

Shanahan  ise şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Ancak bu olayın tartışılmasının "oğlunun hayatını mahvedeceğini" kaydeden Shanahan (Şanahan), bu nedenle adaylıktan çekildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Shanahan (Şanahan)'ın yerine ABD Savunma Bakan Vekilliği görevine ABD Ordusu sekreteri Mark Esper getirileceğini bildirdi.

Shanahan, 2017 yılında Trump'ın talebiyle özel sektörden ayrılarak Savunma Bakanlığı yardımcılığı görevini üstlenmişti.

Aralık 2019'da Savunma Bakanı James Mattis'in istifa etmesinden bu yana da vekaleten Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu.


ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.