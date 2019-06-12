Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran ve Amerika arasında arabuluculuk yapmak üzere bugün Tahran'a gidiyor. Abe burada, iki ülke arasında yükselen tansiyonu düşürmek adına İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İran ve ABD arasında arabuluculuk yapmak için bugün İran'ın başkenti Tahran'a gidiyor.



Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüşecek olan Abe, iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek adına temaslarda bulanacak.



Öte yandan ziyaret, İran ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 90. yıldönümünde gerçekleşmesi bakımından da önem taşıyor.



Görüşmede Abe, Japonya ve İran arasında uzun zamandır süren dostluğu teknolojik işbirliği yoluyla daha da geliştirmek isteğini gündeme taşıyacak.



Gündeme alınacak diğer konular ise Tahran ile Washington krizi ve Ortadoğu'daki barış.



Japonya Başbakanı'nın İran ziyareti üç gün sürecek. Abe, 1978'den beri İran'ı ziyaret eden ilk Japon başbakanı olacak.





ulusal.com.tr