Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen Asya Medeniyetleri Diyalog Konferansı'da konuştu. Şi konuşmasında çok kutupluluk, küresel ticaret ve kültürel çeşitliliğe vurgu yaptı. Asya Medeniyetler Konferansı 22 Mayıs'ta son bulacak.

Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen Asya Medeniyetleri Diyalog Konferansı'nda açılış konuşması yaptı.14 Mayıs'ta başlayan konferans, "Asya medeniyetleri ve ortak bir geleceği paylaşan topluluklar arasındaki karşılıklı öğrenme ve alışveriş" temasıyla düzenleniyor.Şi, 47 Asya ülkesi ve beş kıtadan gelen katılımcılara sıcak bir şekilde hoş geldiniz dedi. Konferansa 5 farklı kıtadan katılım olduğuna dikkat çekti.Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı, günümüzde dünyanın çok kutuplu bir hâl aldığı, ekonominin küreselleştiği ve kültürel çeşitliliğin önem kazandığını söyledi.Şi, yaşanan bu gelişmelerin gelecek için umut verici olduğunu kaydetti.Aynı zamanda dünyada artan istikrarsızlık ve belirsizliklere de dikkat çeken Şi, insanlığın karşılaştığı küresel zorlukların daha da korkutucu hale geldiğini söyleyerek tüm ülkelere bu konu hakkındaki ortak cevapları için çağrıda bulundu.Şi; ortak zorlukları karşılamak ve herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak için kültür ve medeniyetin de en az ekonomi, bilim ve teknoloji kadar önemli olduğunu vurguladı.