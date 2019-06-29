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Şi Cinping ile Donald Trump görüştü

Merakla beklenen görüşme oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Amerikan Başkanı Donald Trump, G20 Zirvesi'nde bir araya geldi. İki lider müzakerelere devam etme kararı aldı

Şi Cinping ile Donald Trump görüştü

Osaka'da yapılan G-20 Zirvesinin ikinci gününde o beklenen görüşme oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump bir araya geldi.

İkili arasındaki zirve öncesi basın görüntü aldı. Ardından kapılar kapandı. Çin ve Amerika liderleri ,heyetleriyle toplantıya başladı.

Çin Devlet Başkanı iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi gelişimini hatırlattı. Şi Cinping, iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da artmasını umduğunu dile getirdi.

Amerikan Başkanı Donald Trump da ülkesinin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu söyledi. Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur." dedi.

Liderler iki ülke arasındaki ticari istişarelere devam etme kararı aldı. Çin medyası görüşmenin ardından Amerika'nın Çin ihracatına yeni tarifeler ekleyemeyeceğini belirtti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çin #abd #cinping #trump
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