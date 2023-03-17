Şi Cinping ilk ziyaretini Rusya’ya yapacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in daveti üzerine 20-22 Mart’ta Rusya’yı ziyaret edecek. Şi, üçünü kez devlet başkanı seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini Rusya’ya yapacak.



Kremlin’den yapılan açıklamada, “Şi’nin 20-22 Mart’ta Rusya’ya yapacağı devlet ziyareti sırasında, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesiyle ilgili güncel meseleler ele alınacak” denildi. İki liderin ‘Rusya ile Çin’in uluslararası işbirliğinin derinleştirilmesi konusunda da fikir alışverişi yapacağı’ vurgulandı. Bunlarını yanı sıra bir dizi önemli ikili belge imzalanması da bekleniyor.



ABD emperyalizminin saldırganlığı Çin ile Rusya ortaklığını güçlendirdi. Şi’nin Moskova ziyareti hem ABD hem de Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yakından izlenecek. Çin liderinin Putin’e Ukrayna krizinin çözümü için 12 maddelik barış planı sunacağı konuşuluyor. Batı medyası, Şi’nin Putin ile görüşmesinden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’yi arayacağını yazdı. Çin Dışişleri bakanlığı bu haberleri doğrulamadı.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya’yı en son 2019 yılında ziyaret etmişti. Ancak iki lider, geçen yıl Pekin’de yapılan Kış Olimpiyatları’nın açılış töreninde de bir araya gelmişti. Putin ve Şi eylül ayında da Özbekistan’daki Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısında görüşmüştü.