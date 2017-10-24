19. Ulusal Kongresi'ni yapan Çin Komünist Partisi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in adını ve yeni açıkladığı ideolojisini Çin Komünist Parti Anayasası'na dahil etti. Böylece Şi, komünist Çin'in kurucusu Mao Zedong'un ardından yaşarken adı belgeye giren ilk Çinli lider oldu.

19. Ulusal Kongresi'ni yapan Çin Komünist Partisi, Devlet Başkanı Şi Cinping'in adını ve yeni açıkladığı ideolojisini Çin Komünist Parti Anayasası'na dahil etti. Böylece Şi, komünist Çin'in kurucusu Mao Zedong'un ardından yaşarken adı belgeye giren ilk Çinli lider oldu.



Bir hafta süren Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 19. Ulusal Kongresi'nin ardından kapanış oturumunda yaklaşık 2300 delege Çin Anayasası'na Şi'nin adının ve ideolojisinin girmesini onayladı.



'YENİ DÖNEM İÇİN ÇİN TİPİ SOSYALİZM ÜZERİNE Şİ CİNPİNG'İN DÜŞÜNCESİ'



Anayasa'ya dahil edilen metin 'Yeni Dönem İçin Çin Tipi Sosyalizm Üzerine Şi Cinping'in Düşüncesi' başlığını taşıyor.



2012'de iktidara gelen Şi'nin ideolojisinin belgeye dahil edilmesi onun yaşamı boyunca parti lideri olarak kalabileceğinin de bir işareti sayıldı.



Zira Çin Anayasası'nda sadece komünist Çin'in kurucusu Mao Zedong'un ve Zedong'un ölümünün ardından ülkenin hızlı büyümesinin ve piyasa reformlarının mimarı Deng Siaoping'in adları yer alıyor.



64 yaşındaki Şi ayrıca Mao'nun ardından yaşarken adı belgeye giren ilk Çinli lider oldu.



Yapılan resmi açıklamada Şi'nin konseptinin 'Parti işleri için bir işaret ışığı' olacağı belirtildi.



'SAĞLIKLI OLDUĞU SÜRECE ÜLKENİN LİDERİ OLABİLİR'



Şi kapanış konuşmasında da "Çin ulusunun canlandırılmasını gerçekleştirme yolculuğunda hızla ilerlemeliyiz ve yorulmadan çalışmalıyız" dedi.



Siyasi analistler Şi'nin 2. döneminin sona erdiği 2022'de partinin genel sekreterliğini bıraksa bile ülkedeki en yüksek statülü lider olarak kalabileceğini ve tüm siyasi meselelerde son sözü söyleyebileceğini belirtiyor.



Hong Kong'daki Çin Üniversitesi'nden siyaset profesörü Willy Lam, son anayasa değişikliğinin Şi'yi 'sağlıklı olduğu sürece Mao gibi yaşam boyu lider' yaptığını söyledi.



Şi'nin selefleri Jiang Zemin ve Hu Cintao'nun da ideolojileri anayasada yer alıyor ancak bu eski liderlerin isimleri yaşarken değil emekliliklerinde belgeye girmişti.



YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE 'KUŞAK VE YOL İNİSİYATİFİ' DE ANAYASADA



Şi'nin el üstünde tutulan iki programı da anayasaya girdi.



Bunlar, 2012'den beri 1 buçuk milyon yetkilinin işini sonlandıran yolsuzlukla mücadele kampanyası ve ülkenin yurtdışındaki etkisini arttırma amaçlı yapılan ve devasa bir küresel altyapı projesi olan 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi'.



Kongre'de ayrıca ÇKP'nin ülkenin 'mutlak lideri' olduğu belirtildi



Şİ'NİN 5 YIL DAHA ÇKP'NİN GENEL SEKRETERİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR



Kongre'de Merkez Komite'nin 10'u kadın 204 üyesi debelirlendi. Yarın ise partiyi yöneten 'Politbüro Yürütme Komitesi' seçilecek.

Yarın Şi'nin ikinci dönem için 5 yıl daha partinin Genel Sekreteri seçilerek gücünü pekiştirmesi bekleniyor.



Şİ'NİN İDEOLOJİSİ'NE NELER VAR?



BBC'nin aktardığına göre 'Yeni Dönem İçin Çin Tipi Sosyalizm Üzerine Şi Cinping'in Düşüncesi'nde 14 ana prensip yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:



1) 'Tam ve derin reform' ile 'yeni gelişen fikirler' için çağrı



2) 'İnsan ve doğa arasında uyumlu bir yaşam' sözü (Bunun çevrenin korunması ve yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili bir çağrı olduğu vurgulanıyor)



3) Ordu üzerinde partinin mutlak otoritesine vurgu



4) (Hong Kong ve Tayvan için) 'Tek ülke, iki sistem' ve 'anavatan ile yeniden birleşme' politikalarına vurgu./Sputnik