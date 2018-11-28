Çin Devlet Başkanı Şi Cinping İspanya'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu Çinli bir liderin Avrupa'ya 13 yıl içinde yaptığı ilk resmi ziyaret. Cinping, İspanya'daki temaslarının ardından G20 zirvesi için Arjantin'e geçecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping İspanya'yı ziyaret etti. Bu ziyaretle 13 yılın ardından sonra ilk kez bir Çinli lider Avrupa kıtasına ayak basmış oldu. Üç günlük resmi ziyarette iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesi hedefleniyor.



Şi'ye ziyaret programında eşi Peng LiYuan'in yanı sıra Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Ding Şueşiang ile Dışişleri Bakanı Vang Yi de eşlik ediyor.



Çin Devlet Başkanı, Madrid'de bulunan Zarzuela Sarayı'nda İspanya Kralı 6. Felipe ile görüştü. Şi Cinping, Çin-İspanya ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde bulunduğunu dile getirdi. Çinli lider, iki tarafın Kuşak ve Yol çerçevesinde ticaret, ekonomi ve turizm gibi alanlar ile üçüncü piyasada işbirliğini pekiştirmesi gerektiğinin altını çizdi.



İspanya Kralı 6. Felipe ise Çin ile dostane temas ve işbirliğine önem verdiklerine işaret etti. Felipe, Avrupa-Çin ilişkilerini derinleştireceklerini belirtti.



Şi Cinping, İspanya'nın ardından Arjantin, Panama ve Portekiz'e resmi ziyarette bulunacak. Arjantin'deki G20 Zirvesi'ne katılacak.



ulusal.com.tr