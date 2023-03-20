Şi Cinping, Putin ile görüşmek için Rusya'da: Rus askerleri Şi'yi böyle karşıladı!

Çin Devlet Başkanı Şi'nin özel uçağı yerel saatle 13:00 civarında Moskova Vnukovo Havalimanı'na ulaştı. Şi, uçaktan indiğinde Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Çernişenko ve diğer üst düzey Rus yetkililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Rus tarafı, havalimanında görkemli bir karşılama töreni düzenledi. Askeri bando Çin ve Rusya'nın milli marşlarını çaldı.

Şi, gelişinde yaptığı yazılı açıklamada, Putin ile ikili ilişkiler ve ortak çıkarları ilgilendiren başlıca uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunmayı ve Çin-Rusya stratejik koordinasyonu için bir plan çizmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

Şi, ziyaretin verimli sonuçlar vereceğinden emin olduğunu ve yeni bir dönem için Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının sağlam ve istikrarlı büyümesine taze bir ivme kazandıracağını söyledi.

Çin ve Rusya'nın ortak dağlar ve nehirlerle birbirine bağlı dost komşular olduğuna dikkat çeken Şi, 10 yıl önce Çin devlet başkanı olarak Rusya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini ve Putin ile birlikte çok yönlü kalkınmasında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Şi, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve işbirliğini vurgulayarak, her iki ülkenin de siyasi karşılıklı güveni derinleştirdiğini, pratik işbirliğini genişlettiğini, yakın ve etkili uluslararası işbirliğini sürdürdüğünü ve halkları arasında uzun süredir devam eden bir dostluk kurduğunu sözlerine ekledi.

Çin cumhurbaşkanı, Çin-Rusya ilişkilerinin büyümesinin her iki ülke halkına somut faydalar sağlamanın yanı sıra dünyanın kalkınmasına ve ilerlemesine de önemli katkılar sağladığını kaydetti. Hem dünyanın önde gelen ülkeleri hem de BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Rusya'nın uluslararası ilişkilerde önemli roller oynadığını söyledi.

Değişkenlik ve dönüşüm dünyasında Çin, merkezinde BM olan uluslararası sistemi, uluslararası hukukun desteklediği uluslararası düzeni ve BM'nin amaç ve ilkelerine dayalı uluslararası ilişkilerin temel normlarını korumak için Rusya ile birlikte çalışmaya devam edecektir.

Çin'in gerçek çok taraflılığı desteklemek, çok kutuplu bir dünyayı ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiyi desteklemek ve küresel yönetişimi daha adil ve hakkaniyetli hale getirmek için Rusya ile birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.