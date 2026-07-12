Sıcak hava dehşeti! 79 kişi boğularak hayatını kaybetti

Polonya'da yaz aylarının başlaması ve hava sıcaklıklarının hızla artmasıyla birlikte nehir, göl ve denizlerde yaşanan boğulma vakalarında korkutan bir artış kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sıcak hava dehşeti! 79 kişi boğularak hayatını kaybetti
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Polonya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, haziran ayının başından bu yana yurt genelinde tam 79 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, sosyal medya hesapları üzerinden acı bilançoyu paylaşarak vatandaşları su kenarlarında çok daha dikkatli olmaları konusunda sert bir dille uyardı.

BİR ANLIK DİKKATSİZLİK TRAJEDİYLE SONUÇLANIYOR

Polonya polisinin yayımladığı rapora göre, can kayıplarının 65'i geçtiğimiz haziran ayında kayıtlara geçerken, temmuz ayının ilk haftalarından bu yana ise 14 kişi su kaynaklarında can verdi. Emniyet yetkilileri yaptıkları uyarı paylaşımında, "Su doğanın son derece güçlü bir unsurudur. Bir anlık dikkatsizlik ya da aşırı özgüven büyük trajedilerle sonuçlanabilir. Her yıl aslında çok basit önlemlerle engellenebilecek yüzlerce boğulma vakası yaşanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

EN BÜYÜK NEDEN: ALKOL VE KONTROLSÜZ ALANLAR

Emniyet analizlerinde, ölümcül boğulma vakalarının ardındaki temel nedenler tek tek sıralandı. İstatistiklere göre ölümlerin başlıca sebepleri arasında alkol tüketiminin hemen ardından serinlemek için suya girilmesi, cankurtaran hizmeti bulunmayan kontrolsüz kıyılarda yüzülmesi, balık avlama aktiviteleri sırasında emniyet tedbirlerinin hiçe sayılması ve yüzmeye yasaklanmış tehlikeli su havzalarının kullanılması yer alıyor.

GEÇEN YILIN BİLANÇOSU DA KABARIKTI

Polonya polisi, halkın tehlikenin boyutunu kavraması adına geçmiş yılların verilerini de hatırlattı. Ülke genelindeki deniz, göl, nehir, yapay havuz ve sulama kanallarında geçtiğimiz yıl toplam 292 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği belirtildi. Geçen yıl hayatını kaybedenlerin 15'ini küçük yaştaki çocukların oluşturduğu, 58 ölümün ise doğrudan alkollü şekilde suya girilmesi neticesinde yaşandığı tescillendi. Yetkililer, sıcak hava dalgasının süreceği önümüzdeki günlerde su güvenliği kurallarına eksiksiz uyulması çağrısını yineledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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