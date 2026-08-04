Sıcak hava hayvanat bahçesini vurdu! 16 aslandan 10'u hastalandı, 3'ü öldü

Japonya'nın başkenti Tokyo'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşmasıyla Tama Hayvanat Bahçesi'nde bulunan üç dişi aslan sıcak çarpması şüphesiyle yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sıcak hava hayvanat bahçesini vurdu! 16 aslandan 10'u hastalandı, 3'ü öldü
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Tama Hayvanat Bahçesi yetkilileri, temmuz ayının ortasından bu yana tesislerindeki 16 aslandan 10'unda iştahsızlık ve hareketlerde azalma belirtileri saptadı. Bu süreçte veteriner gözetiminde tutulan hayvanlardan üç dişi aslan kurtarılamadı. Hayatını kaybeden aslanlardan 3 yaşında olanı salı, 11 yaşında olanı cuma, 15 yaşında olanı ise pazar günü öldü.

Yaşanan kayıpların ardından, ziyaretçilerin zebra desenli "safari" otobüsleriyle gezebildiği aslan bölümü ikinci bir duyuruya kadar tamamen ziyarete kapatıldı.

SUSUZLUK VE ORGAN YETMEZLİĞİ 

Hayvanat bahçesi sözcüsünün AFP'ye verdiği bilgilere göre, veterinerlerin ilk değerlendirmeleri ölümlerin doğrudan sıcak çarpması kaynaklı olduğuna işaret ediyor. İncelemelerde aslanların vücutlarında ciddi susuz kalma ve buna bağlı çoklu organ yetmezliği bulguları tespit edildi. Büyük kedilerin özellikle yüksek nem nedeniyle fiziksel olarak zorlandığını belirten sözcü, "Aslanların sıcağa dayanıklı olduğu düşünülse de bakıcılar son yıllarda Japonya'daki yaz sıcaklarına karşı önlemleri artırıyor. Buradaki sıcaklık, Afrika'dakinden farklı olarak yüksek nemle birlikte yaşanıyor," ifadelerini kullandı.

ÜLKE TARİHİNİN EN SICAK GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Hayvanat bahçesinde yaşanan bu durum, Japonya genelini etkileyen şiddetli sıcak hava dalgasının bir yansıması. Ülke, geçen yıl kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yaz mevsimini geçirmişti. Son haftalarda ise bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi aştı. Yetkililer bu seviyeleri yeni tanımlanan "aşırı sıcak gün" kategorisinde değerlendirirken, ülke genelinde binlerce kişi sıcaklık kaynaklı rahatsızlıklar nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

Temmuz sonunda yağmur mevsiminin sona ermesiyle sıcakların "aniden bastırdığını" ifade eden hayvanat bahçesi sözcüsü, tesiste kalan diğer aslanları korumak için fiziksel şartların iyileştirildiğini bildirdi. Sözcü, alınan önlemleri "Su püskürtme uygulamalarını artırıyor, havalandırmayı iyileştiriyor ve bölgesel klima sistemleri kuruyoruz," ifadeleriyle aktardı.

Önlemlerin artırıldığı hayvanat bahçesinde, sıcaklardan etkilenen ve tedavi altına alınan birkaç aslanın veteriner hekimler gözetimindeki süreci devam ediyor.

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