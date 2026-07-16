Şiddetli deprem: 6,3 olarak açıklandı!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Te Anau bölgesinin 42 kilometre kuzeybatısı olduğu duyuruldu. Depremin yer kabuğunun yaklaşık 76,4 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KONUSUNDA FARKLI AÇIKLAMALAR

Depremin şiddetine dair uluslararası ve yerel kurumlardan farklı veriler paylaşıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) sarsıntının büyüklüğünü 5,9 olarak ölçerken, Yeni Zelanda yerel makamları ise depremin büyüklüğünü 6,3 olarak kamuoyuna duyurdu.

TSUNAMİ ALARMI VERİLDİ, CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

76,4 kilometre derinlikte kaydedilen bu şiddetli depremin hemen ardından sismik risk nedeniyle tsunami uyarısı yapıldı. Depremin ardından ilk belirlemelere göre bölgeden herhangi bir can veya mal kaybı bildirimi yapılmadı. Yetkililer hasar tespit ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

"ATEŞ ÇEMBERİ" YENİDEN HAREKETLİ

Yeni Zelanda ve Solomon Adaları'nın da üzerinde yer aldığı Pasifik Okyanusu'ndaki "Ateş Çemberi" olarak adlandırılan sismik fay hattı, bu sarsıntıyla birlikte hareketliliğini bir kez daha kanıtladı. Bu hatta yer alan ülkeler, sık yaşanan depremlerin yanı sıra yanardağ patlamalarıyla da sık sık karşı karşıya kalıyor.