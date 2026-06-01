Şiddetli patlama sonrası can pazarı! 55 kişi hayatını kaybetti, ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor!
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırındaki Shan eyaletinde dün sabah saatlerinde nedeni henüz belirlenemeyen şiddetli bir patlama yaşandı. En az 55 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70'ten fazla kişinin yaralandığı ağır yıkım bölgesinde, enkaz altında kalanları arama çalışmaları sürüyor.
Namkham bölgesinde meydana gelen şiddetli patlama büyük bir alanı enkaza çevirdi. Bölgeye sevk edilen yerel kurtarma ekipleri, şu ana kadar 55 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve 70'i aşkın yaralının tedavi altına alındığını açıkladı.
Meydana gelen ağır yıkımın boyutu göz önüne alındığında, enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunabileceği değerlendiriliyor.
Patlamanın yaşandığı alan, bölgeyi fiilen kontrol eden Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (TNLA) ekonomik biriminin sorumluluk sahasında bulunuyor.
TNLA yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, can kayıplarına yol açan olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer olayın kesin nedenini henüz resmi olarak teyit edemezken, yerel kaynaklar facianın madencilik faaliyetlerinde kullanılan patlayıcıların bilinmeyen bir sebeple infilak etmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürüyor.
2021 DARBESİ SONRASI ÇATIŞMALARIN MERKEZ ÜSSÜ
Myanmar'da ordunun yönetime el koyduğu 2021 yılındaki askeri darbenin ardından ülke genelinde patlak veren siyasi ve askeri kriz devam ediyor.
Darbeden bu yana ülkenin pek çok noktasında ordu birlikleri ile etnik silahlı gruplar karşı karşıya gelirken, dünkü patlamanın meydana geldiği Shan eyaletinin kuzey kesimi, son yıllarda bu şiddetli çatışmaların en yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor.