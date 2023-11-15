Şifa Hastanesi'nde Sağlık Hizmetleri Tümüyle Durdu

İsrail ordusunun baskın düzenlediği Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri tümüyle durdu.

Şifa Hastanesi'nde Sağlık Hizmetleri Tümüyle Durdu
Son Güncelleme:

İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ne sığınan Filistinlileri içeride alıkoyduğunu söyledi.

İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi'ndeki sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğunu aktaran kaynak, "Hizmetlerin durması nedeniyle yüzlerce hasta ve yaralının hayati tehlikesi söz konusu. Nitekim insanların yaraları çürümeye başladı, bu da salgın hastalıklara yol açabilir" dedi.

"Diyaliz bölümünde konuşlandılar"

İsrail askerlerinin buraya sığınan Filistinlileri binalarda alıkoymaya devam ettiğini ve Şifa Hastanesi'ne giriş çıkışları engellediğini aktaran kaynak, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi diyaliz bölümünde konuşlandığı ve diğer bölümleri de kuşatma altına aldığını ifade etti.

Filistinli kaynaklar, Şifa Hastanesi'ndeki durumun son derece trajik olduğuna işaret etti.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.

Yunan Unsurlarınca Ölüme Terk Edilen 49 Kaçak Göçmen KurtarıldıYunan Unsurlarınca Ölüme Terk Edilen 49 Kaçak Göçmen KurtarıldıYurt
# israil # filistin # hamas
Çok Okunanlar
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!
Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
Bilim İnsanlarından Sarsan Harita
A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler...
A-101 Marketlerde Dev İndirim Başlıyor! 16 Kasım'da Özel İndirimler...
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Elektrikli Bisiklet BİM'de! 17 Kasım'dan İtibaren BİM'de Aktüel İndirimleri....
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Malatya'da Yine Deprem! Civar İllerden Hissedildi Mi? AFAD ve Kandilli Kaydetti
Öne Çıkanlar ABD: "Türk Ordusunun Yıllardır Yaptığı En Aptalca Eylem" | Ulusal Haber ABD: "Türk Ordusunun Yıllardır Yaptığı En Aptalca Eylem" | Ulusal Haber Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti! Türkiye'yi Sarsan Garaj Cinayeti!