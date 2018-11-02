Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Iquique şehrinin 118 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 91 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.



Şili'de akşam saatlerinde yaşanan depremde tsunami uyarısı yapılmazken, depremin can veya mal kaybına neden olmadığı belirtildi.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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