Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'nda, Çin ve Amerika'dan peş peşe önemli açıklamalar geldi. Amerikalı yetkililer "Asya konusunda artık sessiz kalmayacağız" mesajı verdi. Çin'den ise ABD'ye yanıt gecikmedi. Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe Washington'a, "ABD ile yapılacak savaş dünya için bir felaket olur" uyarısında bulundu.

Singapur'da düzenlenen Asya'nın en büyük güvenlik zirvesi Shangri-La Diyaloğu'na Çin ve Amerika, arasındaki söz düellosu damga vurdu. Amerika'nın Asya politikasını tepkiyle karşılayan Pekin yönetimi "Amerika'yla savaş dünya için felaket olur" mesajı verdi.



İki ülke arasında ticaret savaşında yaşanan gerilimi azaltma amacıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.



Görüşmelerde, taraflardan Pekin ile Washington arasındaki tansiyonu daha da yükseltecek peş peşe açıklamalar geldi.



ABD Savunma Bakanı Patrick Shanahan, Güney Çin Denizi ve Tayvan konularına değinerek Çin'i bölgedeki istikrara karşı tehdit yarattığı iddiasında bulundu.



Shanahan, Çin'in adını doğrudan kullanmadan, bölgeyi tehdit eden politikaları artık görmezden gelmeyeceklerini ve bu konuda artık sessiz kalmayacaklarını ifade etti.



Öte yandan Shanahan, şu anki Çin ve ABD ilişkilerini 'ticaret savaşı' olarak görmediğini ve bunun sadece ticaret müzakerelerinin bir parçası olduğunu dile getirdi.



ABD Savunma Bakanı'nın açıklamalarına ise Çin'den yanıt gecikmedi.



Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe Washington'a, "ABD ile yapılacak savaş dünya için bir felaket olur" uyarısında bulundu.



Amerika'nın "Asya konusunda sesiz kalmayacağız" açıklamasına tepki gösteren Wei, Tayvan'a müdahale edecek herhangi bir güçle sonuna kadar savaşacaklarını belirtti.



Aynı zamanda Çin Savunma Bakanı, kendilerine karşı gelen bir saldırı olmadıkça kimseye saldırmayacaklarını ifade etti.





ulusal.com.tr