Sınırda savaş çanları! Kamboçya Facebook’tan duyurdu: Tayland ateşkesi bozdu

Kamboçya Savunma Bakanlığı, resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada Tayland’ı suçladı. Haber Global'e göre, açıklamada, “Tayland askeri güçleri, tartışmalı bir sınır bölgesindeki Kamboçya askeri mevzilerine çok sayıda havan topu ve hafif silahla saldırı düzenledi” denildi.

Bakanlık, olayın yerel saatle 11.52’de gerçekleştiğini duyurdu. Kamboçya ordusunun durumu azami dikkatle izlediğini belirten açıklamada, karşı ateş açılıp açılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Tayland ordusu ise suçlamaları reddederek topu Kamboçya’ya attı. Ordu sözcüsü Winthai Suvaree, “Kamboçya askerleri yerel saatle 12.03’te makineli tüfekler ve el bombalarıyla Chong An Ma bölgesinde (Ubon Ratchathani eyaleti) ateş açtı” ifadelerini kullandı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tayland birlikleri saldırıya eşdeğer silahlarla karşılık verdi. Çatışmada can kaybı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Suvaree, olayın Kamboçya’nın Tailand’ı ateşkesi ihlal etmekle suçlamasına zemin hazırlamak amacıyla kasıtlı bir provokasyon olduğunu savundu.

GEÇMİŞTEKİ ÇATIŞMALAR 50 CAN ALMIŞTI

İki ülke, 24–29 Temmuz tarihleri arasında sınırın farklı noktalarında ağır çatışmalar yaşamıştı. Yaklaşık elli kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yüz binlerce kişi tahliye edilmişti. Gerilimin ardından taraflar, Malezya’da bir araya gelerek ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak kısa süre içinde anlaşmanın ihlal edilmesi, sınır hattındaki tansiyonu yeniden yükseltti.

Bu süreçte BM, ASEAN ve komşu ülkeler devreye girmiş, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğu da kritik bir rol oynamıştı.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını övmüş, onu Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermeyi önermişti. Manet, Trump’ın vizyoner ve yenilikçi diplomasisini överek, potansiyel olarak yıkıcı bir çatışmayı engellediğini dile getirmişti.

İki ülkenin gerilimin merkezinde olan 820 kilometrelik sınır hattı, 1907 yılında Kamboçya’nın Fransa’nın kolonisi olduğu dönemde çizilmişti.

SİYASİ KRİZ DE TETİKLENDİ

Çatışmalar yalnızca sınır hattında değil, ülkelerin iç siyasetinde de etkili oldu. Eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen, Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra’nın kendi ordusunu eleştirdiği bir telefon görüşmesini sızdırdı. Bu gelişme, Tayland Anayasa Mahkemesi’nin 29 Ağustos’ta Shinawatra’yı görevden almasıyla sonuçlandı.