Reyhanlı'nın Suriye sınırındaki bir mahallesinde yaşayan çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ıslattıkları toprakla bahçe duvarına Türk bayrağını resmetti.

Reyhanlı'nın Suriye sınırındaki Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, Zeytin Dalı Harekatı'na destek için ıslattıkları toprakla bahçe duvarına kabartma Türk bayrağı yaptı.



TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Reyhanlı ilçesi sakinleri, harekata destek amacıyla her yeri Türk bayraklarıyla donatıyor.







Suriye sınırındaki Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşayan çocuklar da harekata desteklerini, buldukları ilginç yöntemle anlatmaya çalıştı.



Yaşları 8-10 arası değişen 4 çocuk, Türk karakolunun karşısındaki bir bahçe duvarına da Türk bayrağı asmak istedi. Evlerinde asılı Türk bayrağının dışında, ailelerinde bayrak bulamayan çocuklar, çözümü toprağı ıslatıp duvara Türk Bayrağı çizmekte buldu.





Birkaç denemesinde başarısız olan ve elleri çamura bulanan çocuklar, yaklaşık 1 saat süren çaba sonucunda hilal ve yıldızı duvara kendilerince resmetti.



"Türk bayrağını her yere asmak istedik"

Zeytin Dalı Harekatı'nı televizyondan izlediklerini belirten 9 yaşındaki Mahmut Göçer, harekat dolayısıyla köylerinden sürekli askeri araçların geçtiğini söyledi.



Askere destek olmak istediklerini aktaran Göçer, "Babalarımız ağabeylerimiz, mahallemizdeki tüm evlere bayrak astı. Askerimizi çok seviyoruz. Onların yanında olduğumuzu anlatmak için Türk bayrağını her yere asmak istedik. Ancak, bulamadık. Aklımıza toprakla çizmek geldi. Bayrağımızı çizdik, çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.