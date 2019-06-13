Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'da bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü. Gündemde ABD ile İran arasındaki kriz ve nükleer anlaşma vardı. Ruhani İran'ın, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacağını belirtti.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, resmi ziyaret kapsamında İran’ın başkenti Tarhan’a gitti.



İran ve ABD krizinde arabuluculuk görevini üstlenen Abe, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya geldi.



Tahran’daki görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Ruhani ve Japonya Başkanı ortak basın toplantısı düzenledi.



İran Cumhurbaşkanı, olumlu değişikliklerin yolda olduğuna inandığını ve Japonya'nın nükleer anlaşmanın devam etmesini desteklediğini aktardı.



Aynı zamanda Ruhani, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacaklarını ancak savaş olması durumunda buna cevap vereceklerini açıkladı.



Bölgedeki gerginliklerin Amerika’nın başlattığı ekonomik savaşa dayandığını ifade eden Ruhani, "Ekonomik savaş durduğu zaman bölgede olumlu gelişmelere şahit olacağız” dedi.



Japonya’nın İran'dan petrol satın almaya devam etmek istediğini kaydeden Ruhani, bu durumun ikili ilişkilerin gelişimini belirleyebileceğini söyledi.



Japonya Başbakanı Abe ise Ortadoğu'da yüksek bir gerginliğin olduğunu ve "ne pahasına olursa olsun askeri çatışmanın engellenmesi gerektiğine" vurgu yaptı.



Abe, İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kalarak bölgedeki gerginliğin azaltılmasında da yapıcı rolünü üstlenmesi gerektiğini ifade etti.



Liderler uluslararası meselelerin yanı sıra bölgesel konuları ve ikili ilişkileri de ele aldı.



Öte yandan dini lider Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilen Abe, ABD Başkanı Trump’ın mesajını İran liderine iletmek istedi.



Ancak Ayetullah Hamaney, Trump'ın mesajına cevap vermeyeceğini ve Amerika’yla müzakere etmeyeceklerini söyledi.



Ayetullah Hamaney ”Trump'ın şahsını mesaj alışverişi için uygun görmüyorum. Trump'a hiçbir cevabım yok ve olmayacak” ifadelerinde bulundu.



Japonya Başbakanı, ABD'nin İran ile "samimi müzakerelere" hazır olduğunu ifade ederken, İran lideri, buna inanmadıklarını ve yaptırımlar altında dahi ilerleyeceklerini kaydetti.



Japonya'nın önemli bir ülke olduğunu da belirten Ayetullah Hamaney , “Ülkeniz İran'la ilişkiden yana ise kesin iradesini ortaya koymalı” dedi





ulusal.com.tr