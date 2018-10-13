Şanghay İşbirliği Örgütü 17. Hükümet Başkanları Zirvesi, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı. Zirvede Çin Başbakanı güvenlik konusunda işbirliği önerdi. Rusya Başbakanı Medyedev de ulusal paralarla ticareti desteklediklerini vurguladı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe, Şanghay İşbirliği Örgütü 17. Hükümet Başkanları Zirvesine ev sahipliği yaptı.Zirveye Örgüt üyesi Çin, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın başbakanları, Pakistan ve Hindistan dışişleri bakanları ile örgütün dört gözlemci devletinin temsilcileri katıldı.Toplantıda, küresel ekonomide belirsizliğin devam ettiği, ekonomik küreselleşme sürecinin tek taraflı ve korumacı önlemlerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Küresel ekonomideki olumsuzlukların, uluslararası terörizm, bölgesel çatışmalardaki tırmanış, salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi riskleri beraberinde getirdiğinin altı çizildi.Örgüte güvenlik konusundaki işbirliğini geliştirme çağrısı yapan Çin Başbakanı LiKeqiang (Li Kiçeang) aşırıcılık, uyuşturucu ve terörizme karşı ortak mücadele edilmesini istedi.Zirvede ulusal para birimleri ile ticaret de ön plana çıktı. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, örgüte üye ülkeler arasında dolar yerine ulusal para birimleri üzerinden ticaret yapma fikrini desteklediklerini söyledi.Zirvede örgütün 2019 yılı bütçesi de kabul edildi.Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Türkiye ve Sri-Lanka, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde "diyalog ortağı" olarak yer alıyor.