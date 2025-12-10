Sipariş sonrası fenalaşan çift görüntüleri açınca dehşete düştü

Sipariş ettikleri yemeği yedikten kısa süre sonra fenalaşan çift, olayın nedenini anlamak için kapı kamerası kayıtlarını izledi. Kuryenin siparişi teslim etmeden önce pakete bir madde sıktığını görünce polise başvurdu.

ABD’nin Evansville kentinde 7 Aralık’ta yaşanan olay, evlere teslim edilen yemeklerin güvenliğini tartışmaya açtı. Mark ve Mandy Cardin çifti, akşam sipariş ettikleri yemeği yedikten kısa süre sonra rahatsızlandı. Mandy’nin nefes almakta zorlanması ve kusması üzerine çift önce gıda zehirlenmesinden şüphelendi.

Ancak durumun basit bir rahatsızlık olmadığını gösteren bir ayrıntı vardı: kapı kamerası.

KAMERADAKİ GÖRÜNTÜ ŞÜPHEYİ BÜYÜTTÜ

Çift, teslimat anının kaydedildiği görüntüleri izlettiğinde kuryenin siparişi kapıya bırakmadan önce paketin üzerine cebinden çıkardığı bir nesneyle bir sıvı sıktığını fark etti. Görüntülerde mavi saçlı kuryenin paketin fotoğrafını çektikten sonra sıvıyı sıktığı ve hızla uzaklaştığı net şekilde görülüyor.

Mark Cardin, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak kuryenin kimliğinin tespit edilmesi için destek istedi.

KURYEYE YÖNELİK DAVA HAZIRLIĞI

Olayın ardından polis sürece dahil oldu. Kuryenin “tüketici ürününe müdahale” suçundan yargılanabileceği belirtiliyor. Yetkililer, kullanılan maddenin insan sağlığına ciddi zarar vermesi halinde suçlamanın daha ağır bir kategoriye yükseltilebileceğini ifade etti.

AİLENİN AÇIKLAMASI

Mandy’nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Mark Cardin yaşadıklarının ciddiyetine dikkat çekti:

“Bu dönemde insanlar sebepsizce zarar verebiliyor. Yemeğe ne sıkıldığını bilmiyoruz; biber spreyi, fare zehri ya da başka bir toksik madde olabilir. Bu çok tehlikeliydi.”

Cardin çifti, özellikle kapı kamerasının olayı aydınlatmada belirleyici olduğunu vurgulayarak kullanıcıları teslimat anlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

