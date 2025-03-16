Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Sırbistan’da renkli devrim veya çatışma istemiyoruz"

Slavija Meydanı’nda yapılan gösteride yüzleri maskeli bir grup, protestocu öğrencilere su ve taş fırlattı. Organizasyon ekibi, kalabalığın kontrollü şekilde dağılmasını sağladı. Alanda kısa süreli arbede yaşansa da, olaylar büyümeden sona erdi. Gösteriyi sonlandıran öğrenciler, alanı temizleyerek ayrıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, protestoların ardından ulusa seslendi. Hükümete yönelik öfke ve tepkilerin ağır yaralanma ya da can kaybı yaşanmadan sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

"Bugün, Sırbistan’da barış ve istikrarı korumayı başardık. Halkımız ne bir renkli devrim istiyor ne de bir çatışma. Gösterilerin demokratik çerçevede kalması en büyük önceliğimizdi."

Öte yandan, Vucic daha önce yaptığı bir açıklamada, Rus istihbaratının kendisini "Batılı güçlerin desteğiyle ülkede bir darbe planlanabileceği" konusunda uyardığını söylemişti.