Sırbistan'da Çiftçiler Traktörleriyle Yolu Kapattı

Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kenti ve çevresinde Sırbistanlı çiftçiler, yetkililerden talep ettikleri maddelerin yerine getirilmesi gerekçesiyle yolları kapattı. Taleplerinin yerine getirilmesi adına protesto düzenleyen...

Sırbistan'da Çiftçiler Traktörleriyle Yolu Kapattı
Sırbistan'da Çiftçiler İsyanda: Çiftçiler Traktörleriyle Yolu Kapattı

Sırbistançiftçiler, ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kenti ve çevresinde traktörleriyle yolları kapatarak, yetkililerden talep ettikleri maddelerin yerine getirilmesi için protesto düzenledi.​​​​​​​

Ulusal basındaki haberlere göre, Novi Sad'da 3 gün önce başlayan ve etraf kentlere yayılan protestoda çiftçiler, yetkililerden tarım ürünleri piyasası düzenlenmesi ve sübvansiyon verilmesi gibi birçok talepte bulundu.

Çiftçiler, traktörleriyle kentlerdeki önemli noktaları trafiğe kapatarak, taleplerinin yerine getirilmesini istedi.

Novi Sad'lı çiftçiler, talepleri yerine getirilmediği takdirde protestolarına devam edeceğini aktardı.

Çiftçiler Konuşmak İstemedi

Sırbistan Tarım Bakanı Jelena Tanaskovic'de yerel medyaya yaptığı açıklamada, çiftçilerin mayısta da aynı protestoları düzenlediğini ve o dönem talep ettikleri 13 maddenin yerine getirildiğini ifade ederek, "Şimdi ise yeni taleplerle geldiler. Bu protestoların siyasi olduğu kanaatindeyim." dedi.

Bakanlık kapılarının her zaman çiftçilere açık olduğunu söyleyen Tanaskovic, çiftçilerin konuşmaya yanaşmadığını savundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sırbistan # çiftçiler
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