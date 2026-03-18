Siren bile çalmadı! İran füzeleri Tel Aviv'i ve 9 ABD üssünü vurdu

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler birimi, son saatlerde gerçekleştirilen kapsamlı saldırıların sonuçlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bölgedeki Amerikan üslerinin, Siyonist askerlerin toplanma noktalarının ve savaş destek merkezlerinin hedef alındığı bildirildi. Gelişmiş savunma sistemlerinin aşıldığı ifade edilen harekatın, minnettar İran milletinin ellerinde taşınan şehitlere ithaf edildiği kaydedildi.

"Ya Ali bin Musa er-Rıza aleyhisselam" mübarek koduyla başlatılan ve Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 62. dalgası olarak adlandırılan saldırılarda Kadir, Hayberşeken, İmad ve Hacı Kasım tipi çok başlıklı füzeler kullanıldı. Operasyon kapsamında Akka, Hayfa, Tel Aviv ve Birüssebi'de bulunan merkezler vuruldu. Devrim Muhafızları'nın açıklamasına göre, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait son derece gelişmiş savunma sistemlerinin çökertilmesinin ardından, füzeler uyarı sirenleri bile devreye girmeden hedefleri imha etti.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ DOKUZ ÜSSÜ VURULDU

Operasyonun ABD'nin bölgedeki askeri varlığına yönelik bilançosu da kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada; Ali el-Salim, Victoria, Harç, el-Udeyd, el-Udeyri, Zafra, Ezrak, Beşinci Deniz Filosu ve Arifcan'da bulunan tüm Amerikan üslerinin üst üste üçüncü kez vurulduğu aktarıldı. Bu saldırıların çok başlıklı güçlü füzeler ve hassas vuruş yapabilen insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği ve üslerin yerle bir edildiği bildirildi.

"DÜŞMAN ÜÇGENDE HAPSOLDU"

Harekatın askeri boyutunun yanı sıra toplumsal dinamiklerine de değinilen açıklamada, İran milletinin sosyal ve kamusal alanlarda, özellikle de yılın son Çarşamba gecesi sergilediği katılımın düşmanı öfkelendirdiği, aciz bıraktığı ve çılgına çevirdiği ifade edildi. Metinde, düşmanın mevcut konumu; İranlıların ulusal dayanışması, devasa füze ve İHA gücü ile dünya kamuoyunun İranlılara verdiği destekten oluşan bir üçgenin içinde hapsolmuş ve esir durumunda bir yapı olarak nitelendirildi.

Bir grup Besici'ye yönelik gerçekleştirilen kör terör eylemlerinin, milyonluk dev Besici denizinde bir delik açamayacağı vurgulandı. Bu tür girişimlerin, savaşı zafere ve düşmanın teslimiyetine kadar götürme kararlılığını daha da artıracağı belirtildi.