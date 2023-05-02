Netflix dizi belgeseli Mısır'ı karıştırdı!

MISIR TARİHİ TAHRİF EDİLİYOR

Arkeoloji Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Veziri de Kleopatra’nın bu şekilde canlandırılmasının ‘Mısır tarihinin tahrif edilmesi ve bariz bir tarihsel yanılgı’ olduğunu savundu. Veziri, projenin bir drama dizisi değil Belgesel olarak çekildiğini belirterek, bu nedenle tarihin tahrif edilmemesi için gerçeklere dayalı olması gerektiğini vurguladı.