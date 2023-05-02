Netflix dizi belgeseli Mısır'ı karıştırdı!
Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ile ilgili hazırlanan belgeselde, kadın hükümdarın siyahi olarak gösterilmesine Mısırlı yetkililer tepki gösterdi ve ‘tarihin tahrif edildiğini’ öne sürdü.
İNGİLİZ aktris Adele James’in (37) başrolünde oynadığı ‘Afrika Kraliçeleri: Kraliçe Kleopatra’ belgeseli kriz çıkardı. İki hafta önce yayınlanan fragmanda, kıvırcık saçlı bir siyahi olarak canlandırılan Kleopatra, Mısırlı yetkililerin tepkisini çekti.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Kleopatra’nın ‘açık tenli’ olduğunu göstermek için hükümdarın büstünün görüntülerini paylaştı. Bakanlık ayrıca uzunca bir açıklama yayınlayarak Kleopatra’nın ‘açık tenli’ olduğunu ve ‘Helenik (Yunan) özelliklere’ sahip olduğunu kaydetti
MISIR TARİHİ TAHRİF EDİLİYOR
Arkeoloji Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Veziri de Kleopatra’nın bu şekilde canlandırılmasının ‘Mısır tarihinin tahrif edilmesi ve bariz bir tarihsel yanılgı’ olduğunu savundu. Veziri, projenin bir drama dizisi değil Belgesel olarak çekildiğini belirterek, bu nedenle tarihin tahrif edilmemesi için gerçeklere dayalı olması gerektiğini vurguladı.
Veziri, belgesel hazırlanırken arkeologlar ve antropologlardan bilgi alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada Turizm Bakanlığı, üzerlerinde Kleopatra resimlerinin yer aldığı eserler ve madeni paraların görselini de paylaştı. Kleopatra resimlerinin ‘açık ten rengi, düz burun ve belirgin dudak gibi Helenik (Yunan) özellikleri’ ortaya koyduğunu belirttiler.