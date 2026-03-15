Siyonist rejimin güvenlik merkezleri ve polis karargahı İHA saldırısının hedefi oldu

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, 15 Mart 2026 Pazartesi günü yayımladığı 29 Numaralı Bildirisi'nde şunları duyurdu: İran milletinin meşru müdafaası doğrultusunda ve Siyonist rejimin, milletin evlatlarına (emniyet teşkilatı ve halkın kontrol noktalarına) yönelik saldırılarındaki aleni cinayetlerine karşılık olarak, bu sabahtan itibaren Siyonist terör rejiminin güvenlik merkezleri ve polis karargahı, rejimin "Lahav 433" olarak bilinen özel polis birimi ve "Gilat Defense" uydu iletişim merkezi, güçlü İHA saldırılarının hedefi olmuştur.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: Aziz İran'a yönelik her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık verilecektir.

"Lahav 433", Siyonist rejimin özel polis birimi olup, diğer ülkelerdeki federal polise eşdeğerdir ve Siyonist rejimin FBI'ı olarak da anılmaktadır.

"Gilat Defense", askeri uygulamalar için ABD Savunma Bakanlığı ve NATO ile işbirliği yapan uydu iletişim ve teknolojileri merkezlerinden biridir.