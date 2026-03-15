Siyonist rejimin güvenlik merkezleri ve polis karargahı İHA saldırısının hedefi oldu

İran Ordusu, İsrail’in kritik polisiye birimi Lahav 433 ve Gilat Defense uydu merkezini İHA’larla vurduğunu duyurdu. Tahran, saldırıların süreceği mesajını verdi.

Toygu Ökçün
Yayınlanma: Güncellenme:

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, 15 Mart 2026 Pazartesi günü yayımladığı 29 Numaralı Bildirisi'nde şunları duyurdu: İran milletinin meşru müdafaası doğrultusunda ve Siyonist rejimin, milletin evlatlarına (emniyet teşkilatı ve halkın kontrol noktalarına) yönelik saldırılarındaki aleni cinayetlerine karşılık olarak, bu sabahtan itibaren Siyonist terör rejiminin güvenlik merkezleri ve polis karargahı, rejimin "Lahav 433" olarak bilinen özel polis birimi ve "Gilat Defense" uydu iletişim merkezi, güçlü İHA saldırılarının hedefi olmuştur.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: Aziz İran'a yönelik her türlü saldırıya güçlü bir şekilde karşılık verilecektir.

"Lahav 433", Siyonist rejimin özel polis birimi olup, diğer ülkelerdeki federal polise eşdeğerdir ve Siyonist rejimin FBI'ı olarak da anılmaktadır.

"Gilat Defense", askeri uygulamalar için ABD Savunma Bakanlığı ve NATO ile işbirliği yapan uydu iletişim ve teknolojileri merkezlerinden biridir.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

iran israil
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
İran: 54. dalga gerçekleştirildi
KIZILELMA’dan milli mühimmatlarla tam isabet
Sinpaş Reserve Marmaris
Numan Kurtulmuş'tan "umut hakkı" açıklaması
İsrail’in kuzeyinde sirenler çalmaya devam ediyor
"Cani Netanyahu sağsa takip edip öldüreceğiz!"
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'
'Göz yummamız mümkün değil'
Doğu Perinçek'ten İlber Ortaylı'ya veda
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 15 Mart Pazar Gazete manşetleri 15 Mart Pazar
İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri İlber Ortaylı’nın bilgelik hazinesi: bir ömre sığan yaşam dersleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor' 'ABD ve İsrail İHA'ları taklit edip saldırıyor'