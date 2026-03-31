Siyonist rejimin ‘idam yasasına’ Slovenya’dan "AB, işgalciye karşı harekete geçmeli!" uyarısı

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Tel Aviv yönetiminin Filistinli esirleri hedef alan "idam yasasını" insanlık dışı bir ihlal olarak tanımladı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Soykırımcı İsrail'in sözde meclisinde kabul edilen ve doğrudan Filistinli esirlerin canına kasteden "idam yasası" skandalına karşı Avrupa Birliği'ni (AB) ivedilikle göreve çağırdı. Golob, işgalci yönetimin insanlık onurunu ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu hamlesinin ardından, Brüksel’in sessizliğini bozarak Siyonist rejime karşı somut yaptırımları devreye alması gerektiğini ifade etti.

İKİLİ HUKUK SİSTEMİ

Resmi kanallar aracılığıyla açıklamalarda bulunan Başbakan Golob, Tel Aviv tarafından dayatılan bu yasanın temel insan haklarını açıkça ihlal ettiğinin altını çizdi. Filistin halkına karşı sistematik bir soykırım yürüten Siyonist rejimin, bölgede "ikili bir hukuk sistemi" inşa ederek apartheid politikalarını yasallaştırdığına dikkat çeken Golob, bu durumun modern dünyada karşılığı olmadığını vurguladı.

AB-İSRAİL ORTAKLIK ANLAŞMASI’NA DARBE

Slovenya lideri, söz konusu "idam yasası" ile birlikte AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın demokratik ilkelerinin işgal yönetimi tarafından bir kez daha çiğnendiğini belirtti. Golob, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"AB’nin, demokratik değerleri hiçe sayan İsrail'i sorumlu tutmak için artık harekete geçmesi zorunluluktur."

Bu çıkışın, Slovenya’nın Gazze’deki Siyonist soykırım politikalarının başlangıcından bu yana kararlılıkla savunduğu ilkeli duruşun bir devamı olduğu kaydedildi.

Demokratik ilkelerin ihlali karşısında İsrail’e tanınan ayrıcalıkların gözden geçirilmesi talep edildi.

SÖZDE MECLİS’TEN ÇIKAN İDAM ONAYI

Soykırımcı rejimin parlamentosu Knesset, Filistinli mahkumların hayatını hedef alan bu tartışmalı yasa tasarısını 48 "hayır" oyuna karşılık 62 "evet" oyuyla onaylamıştı. İşgal altındaki topraklarda baskıyı artırmayı hedefleyen bu adımın, bölgedeki gerilimi tırmandırmak amacıyla kurgulandığı ifade ediliyor.

