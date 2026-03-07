Siyonist rejimin Kudüs'te 'sahte bayrak' operasyonu planladığı iddia edildi

İran ile aynı çizgideki üç ülkenin istihbarat servisleri, Siyonist rejimin suçu İran'a atmak amacıyla Beytülmakdis'e (Kudüs) ve dünya genelindeki Yahudi dini mekanlarına yönelik sahte bayrak operasyonları düzenlemeyi hedeflediğini raporladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Siyonist rejimin Kudüs'te 'sahte bayrak' operasyonu planladığı iddia edildi
Yayınlanma:

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran ile aynı çizgide hareket eden üç ülkenin istihbarat servislerinin paylaştığı raporda, Siyonist rejimin sahte bayrak operasyonlarını sürdürdüğü ve suçu doğrudan İran'a yıkmak amacıyla Beytülmakdis'e (Kudüs) yönelik bir saldırı gerçekleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

HEDEF MÜSLÜMANLAR ARASINDA NEFRET OLUŞTURMAK

İstihbarat verilerine göre, planlanan bu operasyonun temel gayesi Müslümanlar arasında İslam Cumhuriyeti'ne karşı dini bir nefret oluşturmak. Kaynaklar, bu hamleyle bölgedeki mevcut oyun alanının değiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Siyonist rejim ordusunun sadece Beytülmakdis'e değil, aynı zamanda dünya genelindeki diğer Yahudi dini mekanlarına yönelik de saldırı girişiminde bulunabileceği vurgulanarak bu duruma karşı ciddi uyarılarda bulunuldu.

Bu durum, ABD Savaş Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın yıkıntıları üzerine Tapınağın (Süleyman Mabedi) yeniden inşa edilmesi arzusunu dile getirdiği bir zamanda yaşanıyor.

Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi belli olduHangi banka ne kadar kazandırıyor? 500 bin TL'nin aylık getirisi belli olduEkonomi
Petrol fiyatlarında son 6 yılın rekoru: Orta Doğu'daki savaş enerji krizini tetiklediPetrol fiyatlarında son 6 yılın rekoru: Orta Doğu'daki savaş enerji krizini tetiklediEkonomi
iran
Günün Manşetleri
Manisa'da film gibi fabrika soygunu
Gübre ithalatında gümrük vergisi kararı
Çeşme'de 7 bin 550 tarihi eser ele geçirildi
Sinpaş Reserve Marmaris
Türkiye'nin yerli ve milli ilk hızlı treni raylara indi
Kimler atandı, kimler görevden alındı?
Pezeşkiyan Netanyahu'yu "üç kare"de özetledi
İran, okul saldırısının yapıldığı El-Zafra üssünü vurdu
Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı
Türkiye sağlığın teknolojisinde örnek ülke olacak
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi Gazete manşetleri 7 Mart Cumartesi
Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Taşacak Bu Deniz 21 bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız'' İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ''Bize saldırmayana saldırmayacağız''