Siyonist rejimin Kudüs'te 'sahte bayrak' operasyonu planladığı iddia edildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran ile aynı çizgide hareket eden üç ülkenin istihbarat servislerinin paylaştığı raporda, Siyonist rejimin sahte bayrak operasyonlarını sürdürdüğü ve suçu doğrudan İran'a yıkmak amacıyla Beytülmakdis'e (Kudüs) yönelik bir saldırı gerçekleştirmeyi hedeflediği aktarıldı.

HEDEF MÜSLÜMANLAR ARASINDA NEFRET OLUŞTURMAK

İstihbarat verilerine göre, planlanan bu operasyonun temel gayesi Müslümanlar arasında İslam Cumhuriyeti'ne karşı dini bir nefret oluşturmak. Kaynaklar, bu hamleyle bölgedeki mevcut oyun alanının değiştirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Siyonist rejim ordusunun sadece Beytülmakdis'e değil, aynı zamanda dünya genelindeki diğer Yahudi dini mekanlarına yönelik de saldırı girişiminde bulunabileceği vurgulanarak bu duruma karşı ciddi uyarılarda bulunuldu.

Bu durum, ABD Savaş Bakanı'nın geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın yıkıntıları üzerine Tapınağın (Süleyman Mabedi) yeniden inşa edilmesi arzusunu dile getirdiği bir zamanda yaşanıyor.