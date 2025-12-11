Skandal derinleşiyor: Rüşvet iddiaları sonrası bakan istifa etti

Güney Kore'nin siyasi gündemi, bazı siyasetçilerin Birleşme Kilisesi'nden rüşvet aldığı yönündeki iddialarla sarsıldı.

Bu iddiaların merkezinde yer alan Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanı Chun Jae-soo, konuya ilişkin açıklamasında iddiaları "tamamen asılsız" olarak niteledi. Ancak Chun, sürdürdüğü kamu görevinin getirdiği sorumluluk bilinciyle görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Chun, istifa gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "İddialar tamamen gerçek dışı, ancak hükümetin aksamadan çalışabilmesi için Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevimden istifa etmemin uygun olacağına inanıyorum." Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un Chun'ın istifasını kabul edeceğini bildirdi.

MİLYONLARCA WON VE LÜKS SAAT İDDİALARI

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre, hem iktidardaki Demokrat Parti (DP) hem de muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP)'nden bazı milletvekillerinin Birleşme Kilisesi adlı dini gruptan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Bakan Chun Jae-soo’nun ise milletvekili olarak görev yaptığı 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 30 milyon won (20 bin 500 dolar) nakit para ve iki lüks saat aldığı yönündeki iddialar kamuoyuna yansımıştı. Rüşvet iddialarının büyümesi üzerine Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, bir gün önce, Birleşme Kilisesi ile politikacılar arasındaki yasa dışı bağların kapsamlı bir şekilde soruşturulması için talimat vermişti. Devlet Başkanı Lee, soruşturmanın yürütülme şekline dair net bir çerçeve çizerek, "Soruşturma, politikacıların iktidar veya muhalefet partisinden olmalarına veya konumlarına bakılmaksızın titizlikle yürütülmeli" demişti.

Ülkede devam eden bir başka yolsuzluk davasında ise Birleşme Kilisesi'nin lideri Han Hak-ja'nın, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'ye iş ayrıcalıkları karşılığında rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanıyor. Kim Keon Hee de bu kapsamda yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan isimler arasında yer alıyor.