-Pahor, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve AB Konseyi Başkanı Tusk ile görüştü

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Pahor ve Juncker, Brüksel’deki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Pahor, konuşmasında, Hırvatistan'ın Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesinin Hırvatistan ile gerginliğe neden olan Piran Körfezi'nin büyük kısmını Slovenya'ya vermesi kararına saygı duyması gerektiğini vurguladı.

Daimi Tahkim Mahkemesinin, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Hırvatistan ile Slovenya arasında tartışmalara yol açan Piran Körfezi'ne ilişkin haziran ayında verdiği kararın uygulanmasının önemine işaret eden Pahor, "Brüksel ziyaretimin ana nedenlerinden biri de AB'nin bu süreçte daha aktif rol almasını sağlamak." dedi.

Pahor, Hırvatistan'ın AB'ye üyelik sürecinde sorumluluklarını yerine getirme sözü verdiğini hatırlatarak, sorunun tüm Batı Balkanları olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulundu.

Juncker ise Hırvatistan ile Slovenya arasındaki sınır sorununun sadece iki ülkeyi ilgilendiren bir anlaşmazlık olmadığını, tüm Birliği ilgilendirdiğini söyledi.

İki ülkenin sınır anlaşmazlığının Batı Balkan ülkelerinin üyelik sürecini de olumsuz etkilediğini aktaran Juncker, görüşmede bu konuların ve bölgesel gelişmelerin ayrıntılı olarak ele alındığını belirtti.

Juncker ayrıca, Batı Balkan ülkelerinin sınır sorunlarının üyelik sürecinden önce çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Pahor’u yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiğini ve bölgesel konuları ele aldıklarını açıkladı.



Piran Körfezi sorunu

Hırvatistan ve Slovenya liderleri, 2009'da karasuları sınırı sorununun çözülmesi için 3 yabancı hakimin yanı sıra Slovenya ve Hırvatistan'ın da önereceği birer uzman olmak üzere sorunun 5 kişiden oluşan mahkeme konseyi tarafından çözülmesini öngören anlaşma imzalamıştı.

İki ülkenin paylaşamadığı Piran Körfezi'nde karasuları sınırının çizilmesi için 2014'te Lahey'de başlatılan hukuki süreç, daha önce uluslararası mekanizmada görevli Sloven hakim Jernej Sokolec ve Slovenya hükümeti temsilcisi Simona Drenik arasında geçen telefon konuşması nedeniyle durmuştu.

Sloven hakim Sokolec'in, yargıçların Slovenya'nın talep ettiği üzere Piran Körfezi'nin yüzde 75'ini Slovenya'ya vermeyi düşündüklerini söylediği telefon konuşması, Hırvatistan'ın uluslararası hakemlik sürecinden çekilmesine sebep olmuştu.

Slovenya, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan Piran Körfezi anlaşmazlığı sebebiyle bir süre Hırvatistan'ın AB'ye üyeliğini bloke etme yoluna dahi gitmişti.

Son olarak Uluslararası Daimi Tahkim Mahkemesi, 29 Haziran'da, iki ülke arasında tartışmalara yol açan Piran Körfezi'nin büyük kısmını Slovenya'ya verdiğini açıklamıştı.