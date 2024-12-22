SMO, PKK/YPG'ye göz açtırmıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın duyurduğu Suriye Milli Ordusu ve terör örgütü PKK/YPG arasında haftasonuna kadar uzatılan ateşkes sona erdi. Münbiç’in doğusundaki Tişrin barajı ve Karakozak köprüsünde yoğun çatışmalar devam ediyor.

Türkiye destekli SMO güçleri, PKK/YPG’li teröristlerin Tişrin barajına yönelik saldırılarını püskürttü. Çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün bölgedeki lojsitk mazlemeleri de yok edildi.

Tişrin Barajı Fırat’ın doğusundaki illerin su ve elektirik ihtiyacını karşılayan stratejik bir yer. Karakozak köprüsü ise Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu bölge. SMO güçleri ik stratejik yerin tam kontrolünü sağlamak için örgütü sıkıştırdı.

Terör örgütü PKK/YPG sözcüsü Ferhad Şami de Türkiye destekli grupların Karakozak bölgesine yoğun askeri sevkiyatlar yaptığını bildirerek uluslararası güçlerden yardım dilendi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör örgütünün nefesini kesmeye devam ediyor. Bu bölgelerde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi. Pençe Kilt Harekatı kapsamında da teörrö örgütüne ait çok sayıda askeri ve yaşama malzemesi elei geçirildi.