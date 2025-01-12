SMO'yu ABD mi durdurdu?

Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Ezber Bozan’da Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel’in konuğu oldu.



Cevizci, Türkmenlerin Suriye’deki yeni yönetim tarafından dışlandığını söyledi. Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı sahadaki gerçekleri tek tek açıkladı.



Cevizci, Tişrin Barajına ilerleyen Suriye Milli Ordusu’nu Amerika’nın durdurduğunu söyledi.



- Amerika devreye girdi ve burada bir ateş kesse zorladı bütün tarafları. İlerlemeleri durumundaysa da müdahil olma tehdidini, yani kartını devreye soktu.

Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı, HTŞ’nin Amerika’nın koruduğu PKK’yı temizlemeye niyeti olmadığını vurguladı.

- Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasını da dikkat ederseniz gördünüz. PKK ile mücadele, yani Fırat'ın doğusuyla mücadele Şam'ın aslında görevi, sorumluluğunda olan bir şey.

- Sivil kanattan nüfus ediyor, beyaz baretliler üzerinden. Bu sivil destekler üzerinden yani sivil kanat üzerinden HTŞ'nin birçok lideriyle birçok oradaki ana aktörüyle görüşmeler sağlıyor.



Tarık Sulo Cevizci, Amerika’nın HTŞ ile PKK arasında bir çatışmaya müsaade etmeyeceğini belirtti.



- Belki biraz ezber bozan da bir şey olur. Yani yukarıda ikisinin de abi diyeceği Amerika var. Yani HTŞ şu an Amerika'dan çok ötede, uzakta bir yerde durmuyor. PKK da yine aynı şekilde, şu an Amerikan vasıtasında değil mi? Himayesinde görüşmeler yapıyor. Amerika bunları çatıştırmaz, benim kanaatim.

Cevizci, çarpıcı bir bilgiyi Ulusal Kanal canlı yayınında paylaştı. Gaziantep - Halip karayolunu PKK’lı keskin nişancıların kontrol ettiğini söyledi.

- Antep'ten Halep'e gireceğiniz zaman çevre yolunu PKK keskin nişancılarla kontrol ediyor. Ve geçenleri öldürüyor, sivilleri öldürüyor.

Cevizci ayrıca İngiltere’nin HTŞ yönetimi içine nüfuz ettiğini söyledi.



Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu Başkanı, PKK varken Suriye Milli Ordusu’nun lağvedilemeyeceğini söyledi.