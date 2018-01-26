Afrin harekâtı sürerken Suriye'de siyasi çözümün masaya yatırılacağı Soçi Zirvesi için de geri sayım başladı. Taraflar, 29-30 Ocak'da Rusya'da gerçekleşecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde masaya oturacak, ülkenin geleceği tartışılacak

Amerika'nın saf dışı bırakıldığı Astana görüşmelerinde temelleri atılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne sayılı günler kaldı. Zirve 29-30 Ocak'ta Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak.



Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya'nın oluşan grantör ülkeler bloğu Suriye'yi temsil eden taraflarla masaya oturacak. Soçi Zirvesi'nin hedefi Suriye'deki tarafları kalıcı bir siyasi çözüm etrafında birleştirmek.



Astana ile uzlaşılan çerçevede Suriye'de oluşturulan güvenli bölgele stratejisi hala başarı ile ilerliyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın terör koridoruna karşı Afrin'de terör hedeflerini vuruyor.



Türkiye, Rusya ve İran önderliğinde yapılacak Soçi Zirvesi'nin logosu da belli oldu. Suriye için kritik öneme sahip zirvenin logosunda zeytin dalı yer alması dikkat çekti.



Türkiye, Soçi Zirvesi'nde PYD/PKK ile masaya oturmama konusunda kararlılığını ise koruyor. Moskova ve Tahran da Türkiye'nin bu hassasiyetine aynı çerçeveden bakıyor. Masada PKK/PYD ya da onun uzantıları yer almayacak.



Bir diğer önemli konu ise Suriye'nin mutlak bütünlüğünün korunması. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesi gündeme gelen terör örgütü PKK/PYD'ye fedaralizm tartışmasına karşı Ankara'nın tavrı net. Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlak olarak korunması Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri.



Ankara, Soçi zirvesinde masaya fedarasyon önerisi getirilmemesini istiyor. Bu kapsamda da Soçi Zirvesi öncesinde kritik görüşmeler yapıldı. Moskova ve Şam bu konuda uyarıldı.



Zirve için son rütoşlar yapılıyor. Soçi Zirvesi'ne Türkiye, Rusya ve İran'ın daveti ile Mısır, Ürdün, Irak, Kazakistan, Lübnan ve Suudi Arabistan da gözlemci olarak katılacak.



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