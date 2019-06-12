Bulgaristan'ın başkenti Sofya, önemli bir foruma ev sahipliği yaptı. Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği forumda askeri faaliyetlerin ve tatbikatların sıklaştığı Karadeniz, Akdeniz ve Baltık denizi ele alındı. Bulgaristan hükümetinin temsicileri, milletvekilleri forumda hazır bulundu. Siyasiler, Amerika'nın faaliyetlerine ve bölgedeki işbirliğine yönelik önemli mesajlar verdi.

Ekonomi ve güvenlik politikaları Karadeniz, Akdeniz ve Baltık Denizi'nde askeri faaliyetleri hızlandırdı. Bulgaristan'ın başkenti, bölgesel gelişmeleri ele alan kritik bir foruma ev sahipliği yaptı.Karadeniz Araştırma Enstitüsü'nün düzenlediği foruma çok sayıda konuşmacının yanı sıra Bulgaristan'ın eski dışişleri bakanları, milletvekilleri ve temsilciler katıldı. Vatan Partisi Genel başkan Yardımcısı Yunus Soner, katıldığı forumda, bölgesel konuları değerlendirdi.Bulgaristan'ın eski Dışişleri Bakanı Christian Vigenin üç denizdeki hareketliliği değerlendirdi.Vigenin, istikrar, zenginlik ve barışa katkı sağlayacak projenin Kuşak ve Yol İnsiyafi olduğunun altını çizdi.ABD'nin öncülüğünde Doğu Avrupa'da gelişen "Üç Deniz İnisiyatifi"ni Bulgaristan'ın eski dışişleri bakanlarından ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Georgi Pirinski ele aldı.Pirinski TürkAkım'a olan baskının ve ve Doğu Akdeniz'deki karmaşanın da bu büyük jeostratejik planlara bağlı olduğuna dikakt çekti.Siyasi Danışman Radoslav Deyanov'un bölgede işaret ettiği en önemli gelişme, Türk-Rus işbirliği oldu.TürkAkım projesi Bulgaristan için de önemli. Bulgar Parlamentosu Güvenlik Komisyonu üyesi Nikolai Tzonkov. Tzonkov, projenin "milli güvenlik meselesi" olduğunu vurguladı.