Şok olay! Timsahın saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü!

Florida'nın Lakeland bölgesinde kano yaparken timsahın saldırısına uğrayan bir kadın, civardaki kişilerin yardımıyla kurtarıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Şok olay! Timsahın saldırısına uğrayan kadın ölümden döndü!
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Lakeland bölgesinde bir kadın, nehirde kano yaparken aniden timsahın saldırısına uğradı. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın, timsahın dirseğine yönelik saldırısı sonucu yaralandı.

Kadın, saldırının ardından çevredeki vatandaşların hızla müdahalesiyle kıyıya taşındı. Olayın bildirilmesinin ardından, Polk ilçe itfaiyesine bağlı ekipler, verilen koordinatlar doğrultusunda olay yerine hızla ulaştı. Yaralı kadın, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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