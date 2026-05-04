Sokak ortasında facia! Araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Leipzig kentinde bir aracın kalabalığın içine girmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücü kısa süre sonra yakalanırken, bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Simge Sarıyar
Almanya'nın doğusunda yer alan Leipzig kentinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Polisin aktardığı bilgilere göre, yayalara çarpan araç olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan çalışmalar sonucunda araç sürücüsü tutuklandı. Leipzig Belediye Başkanı Burkhard Jung, şüphelinin yakalandığını duyururken, yetkililerin olayın ardındaki motivasyon konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Tutuklama işlemini doğrulayan polis ekipleri, sürücüyle ilgili yaptıkları açıklamada "şu anda kendisinden kaynaklanan başka bir tehlike bulunmuyor" bilgisini paylaştı.

Leipzig İtfaiye Şefi Axel Schuh, olayda toplam 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Schuh'un paylaştığı bilgilere göre, olay yerinde an itibarıyla yaklaşık 40 itfaiyeci, 40 sağlık görevlisi ve iki helikopter bulunuyor. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve henüz doğruluğu teyit edilmemiş görüntülerde, olay yerinin yakınında sarı bir acil durum helikopteri ile birkaç ambulans görülüyor.

Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında polis ekipleri meydanın çevresini kordon altına aldı.

