Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir halk pazarını hedef alan bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İlk yardım ekiplerinden Ahmed Muhammed AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin batısındaki bir halk pazarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını söyledi.



Muhammed, saldırının ardından emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini ve çevredeki yolları trafiğe kapattığını belirtti.



Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Somali'nin kuzeyinde bu sabah da aşırılıkçı bir grubun düzenlediği silahlı saldırıda, tanınmış bir dini lider ve en az 17 müridi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.



Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütü üstlenmişti.