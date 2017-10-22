Somali'nin Aşağı Şabelle vilayetinde, toplu taşıma aracını hedef alan bombalı saldırıda 6 sivil öldü.

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Somali'nin Aşağı Şabelle vilayetinde, toplu taşıma aracını hedef alan bombalı saldırıda 6 sivilin öldüğü bildirildi.



Aşağı Şabelle Vilayeti'nin Emniyet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orta Şabelle ile Aşağı Şabelle arsındaki otoyola daha önceden yerleştirilen patlayıcının, minibüsün geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.



Saldırıda araçtaki 7 kişiden, 6'sının hayatını kaybettiğini ifade eden Nur, ölenlerin arasında iki kadının bulunduğunu aktardı.



Nur, söz konusu saldırının arkasında Eş-Şebab örgütünün olma ihtimali üzerinde durduklarını sözlerine ekledi.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği, en az 200 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

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