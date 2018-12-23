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Somali'de bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç ile düzenlenen saldırıda en az 16 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Somali'de bombalı saldırı

Somali'de bomba yüklü bir araç, Somali Başkanlık sarayı yakınlarında, orduya it bir kontrol noktasında patlatıldı.

Saldırıda en az 16 kişi öldü, 20'den fazla kişi de yaralandı.

İntihar saldırısında ülkenin en tanınmış gazetecilerinden Awil Dihar Salad da hayatını kaybetti.

Salad, iki güvenlik görevlisi ve şoförü ile birlikte Başkanlık Sarayı yakınındaki kontrol noktasında yapılan saldırıda hayatını kaybetti.

Yaralananlar arasında Mogadishu Belediye Başkan yardımcısı ile bir milletvekili de buluyor. 

İlk saldırının ardından ikinci bir bombalı saldırı daha düzenlendi.

Terör saldırılarını radikal İslamcı Eş Şebap örgütü üstlendi. El Kaide bağlantılı Eş Şebap 2011'de başkent Mogadişu'dan tamamen çıkarılmıştı. Ancak Somali'nin pek çok bölgesinde etkinliğini sürdürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #somali #modadişu
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