"Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastayla ilgili tüm tetkik ve tedaviler planlandı. Hasta yakından takip edilecek. Hastanın genel durumu iyi. Bundan sonraki süreçte kardiyoloji servisindeki doktor arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapacak"

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde görev yaparken kalp krizi geçiren röntgen teknisyeni Cemil Ercedoğan, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansla nakledildiği Antalya'da tedaviye alındı.



Ercedoğan'ın rahatsızlığının ardından İstanbul Atatürk Havalimanından havalanan TC RSB kuyruk numaralı uçak, 3 saat 45 dakikalık uçuş ile Hartum'a indi. Uçak ambulans, yakıt ikmalinin ardından Mogadişu'ya hareket etti.



Buradan Ercedoğan'ı alan uçak, saat 18.30 sıralarında Antalya Havalimanı'na indi. Ambulansa alınan hasta, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Yakınları ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince karşılanan Ercedoğan'ın, hastanenin kardiyoloji servisinde tedavisine başlandı.



İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Mehmet Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen Cemil Ercedoğan'ın yaklaşık 5 aydır Somali'de görev yaptığını söyledi.



Ercedoğan'ın ani kalp rahatsızlığı nedeniyle Sağlık Bakanlığının uçak ambulansıyla Antalya'ya nakledildiğini anlatan Akdağ, "Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastayla ilgili tüm tetkik ve tedaviler planlandı. Hasta yakından takip edilecek. Hastanın genel durumu iyi.

Bundan sonraki süreçte kardiyoloji servisindeki doktor arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapacaklar. Gerek görülürse anjiyo ve stent uygulamalarının yapılması planlanıyor." diye konuştu.